На востоке Москвы загорелся склад

прокуратура МО
Ночью с четверга на пятницу произошел пожар на улице Кусковская, передает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС России.
«В 00.02 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарных и спасателей было установлено, что в строении, находящемся на данном адресе, происходит пожар», — сообщил источник агентства.Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения. Согласно данным из общедоступных источников, в этом здании, в том числе, размещен склад холодильников.
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