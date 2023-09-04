На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

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В понедельник на острове Парамушир в Курильских островах произошел выброс пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Отмечается, что население города Северо-Курильск, расположенного в непосредственной близости, не столкнулось с падением пепла, и запах сероводорода не был зафиксирован. В настоящее время нет угрозы для жизнедеятельности местного населения.
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