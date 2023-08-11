На взорвавшемся в Сергиевом Посаде предприятии хранили 4 тонны пороха

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации, хранилось в здании предприятия в Сергиевом Посаде, где в среду прогремел взрыв. Как передаёт ТАСС, это следует из материалов дела, оглашённых в Сергиево-Посадском суде Московской области.
Следствие считает, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Обвиняемый, технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, во время суда отрицал факт нарушений, которые могли привести к взрыву. Также мужчина утверждал, что уже полгода не руководит компанией.
Тем не менее суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего Чанкаева на два месяца. Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции «Пиро-Росс» на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. К медикам обратились более 80 человек. Погибла женщина. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. В муниципалитете ввели режим ЧС.
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Тем не менее суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего Чанкаева на два месяца. Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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Лора Луганская