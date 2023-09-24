На Ямале затонул теплоход с баржей, капитан и моторист пропали без вести

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Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, ведутся поиски пропавших без вести.
Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на 505 км реки Малая Обь в 40 км от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, перевозивший строительные материалы. Капитан и моторист судна пропали без вести. Их ищут.
Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Ранее в Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные. Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
Компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.
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Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.
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Мария Фирсова