На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий

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По предварительным данным, водитель внедорожника организовал около десяти ДТП на юге Москвы и попытался скрыться. Однако его задержали, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Задержание нарушителя произошло на территории Московской области. В настоящее время проводится проверка, и по ее результатам мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.
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Артем Кузьмин