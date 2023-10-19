На юге Москвы загорелся легковой автомобиль

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На юге Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщают экстренные службы.
Возгорание произошло около заправочной станции на Коломенском проезде. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
Уточняется, что водитель автомобиля пострадал, его доставили в больницу.
Детали произошедшего инцидента устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
Ранее, 18 октября, сообщалось, что погиб водитель автомобиля, загоревшегося в Серпухове. Уточняется, что 50-летний мужчина был вынужден жить в своём автомобиле, поскольку ранее сгорела его квартира. Предполагалось, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
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Уточняется, что водитель автомобиля пострадал, его доставили в больницу.
Ранее, 18 октября, сообщалось, что погиб водитель автомобиля, загоревшегося в Серпухове. Уточняется, что 50-летний мужчина был вынужден жить в своём автомобиле, поскольку ранее сгорела его квартира. Предполагалось, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
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Анастасия Чинкова