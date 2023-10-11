На юге Москвы загорелся торговый комплекс

Фото: прокуратура Москвы
В торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Для выяснения обстоятельств происшествия прокуратура приступила к проверке.
Прокуратура контролирует процесс проверки хода и результатов, а также будет следить за развитием событий в связи с данной ситуацией.
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