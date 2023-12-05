На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги

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В южной части Сахалина на автодороге произошел обвал сопки. В министерстве транспорта региона сообщили, что в настоящее время проезд заблокирован, пишет ТАСС.
«На участке автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, около села Ясноморское произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет», — цитирует агентство сообщение ведомства.
В настоящее время на месте инцидента работает дорожная техника.
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