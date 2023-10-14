На юге Сахалина пропали охотники

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На Сахалине во время охоты на озере Тунайча пропали двое охотников.
Пресс-служба МЧС РФ по региону сообщает, что пропавшие охотники отправились на озеро в Корсаковском районе 11 октября. После запроса из ОМВД 14 октября спасатели приступили к поискам.
Поисками занимается группа спасателей ПСО имени В.А. Полякова. Пропавших охотников ищут три человека с помощью двух единиц техники.
Ранее сообщалось, что охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео. По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили.
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Мария Фирсова