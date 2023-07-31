На юго-востоке Москвы женщина сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе

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Женщина на автомобиле сбила 7-летнего ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок госпитализирован.
«На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.По информации ТАСС, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №120 по Волгоградскому проспекту. Об этом агентству сообщили в ГУ МВД Москвы.
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