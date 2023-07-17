На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку

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ДТП с участием двух машин, одна из которых въехала в автобусную остановку, произошло в Москве на Саранской улице. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного дептранса.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что движение транспорта в районе Саранской улицы не затруднено.
Напомним, 16 июля, в воскресенье, на северо-Западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и двух мотоциклов. На улице Маршала Бирюзова водитель такси при повороте не уступил дорогу двум мотоциклистам, а результате чего произошло столкновение. Байкеры остались живы, в настоящее время они госпитализированы.
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На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что движение транспорта в районе Саранской улицы не затруднено.
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Екатерина Коршунова