На юго-востоке Москвы горит банный комплекс «Угрешские бани»

Фото: Фотобанк Московской области
Сильный пожар, площадь которого достигает 500 квадратных метров, произошел в двухэтажном здании на Угрешской улице столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Как уточнил источник в экстренных службах, людей в момент возгорания на территории банного комплекса не было. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
Кадры пожара оказались в распоряжении телеканала «360».
В тушении пожара, которому присвоен второй номер сложности, на данный момент участвуют 100 человек личного состава и 30 единиц техники, включая вертолет и катер (по информации ТАСС).
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Артем Путинцев