На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП, движение в сторону области затруднено

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На юго-западе Москвы на улице Поляны столкнулись сразу шесть автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает столичный дептранс.
«На ул. Поляны в районе д. 3 столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что по улице Поляны затруднено движение в сторону области. перекрыто две полосы из трёх. Водителей призвали выбирать пути объезда. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
16 сентября стало известно, что сотрудница полиции предварительно сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-востоке Москвы
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