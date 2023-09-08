На юго-западе Москвы такси влетело в машину Госавтоинспекции

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ДТП с участием такси и служебной машины Госавтоинспекции произошло на юго-западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По информации представителя пресс-службы, авария произошла в пятницу в районе Ленинского проспекта, дом 52. По предварительным данным, один человек пострадал.
На данный момент сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Напомним, смертельная авария произошла 8 сентября около 01:00 по местному времени на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Погибли пять человек.
Глава региона Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что после смертельной аварии, в которой погибли пять человек, министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей.
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На данный момент сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Глава региона Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что после смертельной аварии, в которой погибли пять человек, министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей.
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Екатерина Коршунова