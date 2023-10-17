На юго-западе Москвы в страшном ДТП погибли два человека

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В Москве на Соловьином проезде произошло серьезное ДТП, При столкновении автомобили загорелись, погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным на Соловьином проезде в районе дома 2 произошло столкновение трех транспортных средств с последующим возгоранием автомобилей "Киа" и "Тойота"», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что водитель и пассажир автомобиля «Киа» скончались на месте. При этом возгорание удалось оперативно потушить. Сейчас идет работа по устранению машин с проезжей части. Также выясняется причина ДТП.
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Элина Позднякова