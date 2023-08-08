На задержанного мэра Большакова возбудили уголовное дело за взятку

Фото: iStock/Oksana Kalinina
В отношении мэра Дмитровограда Андрея Большакова возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, сегодня утром Большакова задержали сотрудники СК, применив стрельбу. Только из машины мэра изъяли миллион рублей, сейчас обыски происходят на его рабочем месте.
По информации СМИ, дело связано со взяткой на возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта. Его задержали как раз по дороге на встречу с губернатором.
Помимо самого Большакова, СК задержал советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова — они выступали посредниками в получении взятки.
Большакова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов
По информации СМИ, дело связано со взяткой на возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта. Его задержали как раз по дороге на встречу с губернатором.
Большакова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов
Евгения Парфентьева