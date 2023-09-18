На западе Москвы прохожий нашел тело женщины

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Минувшим утром, случайный прохожий обнаружил тело женщины в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Тело убитой было найдено в кустах, недалеко от многоэтажного дома.
Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что смерть женщины наступила от множественных травм головы. По информации ведомства, расследование по факту обнаружения трупа будет контролировать заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.
По предварительным данным, смерть женщины была насильственной. Правоохранители устанавливают возможных очевидцев произошедшего.
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Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что смерть женщины наступила от множественных травм головы. По информации ведомства, расследование по факту обнаружения трупа будет контролировать заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.
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Анастасия Крестьянова