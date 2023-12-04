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На западе Турции произошло землетрясение, толчки чувствовались в Стамбуле

04 декабря 2023, 13:44
Фото: istock / Petrovich9

Фото: istock / Petrovich9

На западе Турции произошло землетрясение толчки ощущались в европейской части Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр уведомил, что ученые зафиксировали толчки магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 37 километрах к северо-западу от Бурсы.

Министр иностранных дел Турции Али Ерликая в социальной сети X написал, что эксперты уже проводят проверки на предмет ущерба после землетрясения.

Турецкие сейсмологи уже не раз предупреждали о возможном сильном землетрясении в районе столицы. Эксперты утверждают, что при толчках магнитудой 7,0 и больше, около 90 тысяч строений могут обрушиться сразу, 260 сооружений будут повреждены и в них нельзя будет жить из-за непригодности, и около 100 тысяч человек может погибнуть.

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#ученые
#землетрясение
#новости
#землетрясения
#турция
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В Хабаровском крае тигр набросился на мужчину и убил его
04 декабря 2023, 13:48

Фото: istockphoto/TonyBaggett

Тигр напал на человека в Хабаровском крае.
Mash пишет, что мужчина отправился спасать свою собаку, но сам оказался жертвой хищника.  Рано утром амурский тигр выследил добычу и утащил собаку в лес. На визг питомца выбежал хозяин — пожилой житель села Обор Виктор С. 

Он отправился за хищником в чащу и набрёл на останки своего питомца. В этот момент тигр заметил человека и напал на него.

Односельчане обнаружили труп Виктора в тот же день. Растерзанный труп находился в километре от посёлка.

Ранее в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что четыре человека скончались в Крыму, отравившись угарным газом.

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#тигры
#животные
#новости
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В Петербурге 16-летний студент оказался в реанимации после пьяной фотосессии
В Петербурга пьяный подросток из упал с третьего этажа, пытаясь сделать фото
04 декабря 2023, 13:12

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток сорвался с террасы, расположенной на третьем этаже лофта «Этажи», пытаясь сделать фото. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, студент колледжа перелез через ограждение, чтобы сделать фото. Парень поскользнулся на крыше третьего этажа и упал вниз. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами. У школьника диагностировали  перелом позвоночника, костей, сочетанную травму, ушибы легких, поджелудочной, печени. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь. 

Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в лагере «Солнышко» в Свердловской области несовершеннолетней девушке, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене. Она умерла. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#подросток
#помощь
#студент
#фото
#медики
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Россиянин устроил смертельную аварию в Гоа и оказался в канализации
04 декабря 2023, 13:07

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Российский турист оказался в больнице после того, как устроил автокатастрофу в индийском штате Гоа.
Издание Prahaar пишет, что ДТП случилось в ночь на субботу, 2 декабря. Турист из России Антон Бычков ехал на большой скорости. Он не справился с управлением и влетел в припаркованный автомобиль. Удар был такой силы, что машина с россиянином вылетела с дороги и рухнула в канализационную канаву.

В пострадавшем автомобиле находились 5 жителей Индии. Двое из них были впереди, они не пострадали, а трое пассажиров, которые сидели на заднем сидении, погибли. 

Россиянин получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Полицейские начали расследование происшествия.

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#дтп
#туристы
#индия
#происшествие
#новости
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Стала известна причина смерти криминального авторитета Антипова в СИЗО
Вор в законе Евгений Антипов скончался в СИЗО от передозировки наркотиками
04 декабря 2023, 12:37

Фото: istock / Rawf8

51-летний криминальный авторитет Евгений Антипов (Антип Новосибирский) умер в камере СИЗО от передозировки наркотиками.
NGS.RU сообщает, что мужчина умер спустя два дня после того, как вору в законе было отказано в условно-досрочном освобождении. 

В отношении начальника изолятора возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» за необеспечение безопасных условий для заключенных.

О смерти 51-летнего криминального авторитета стало известно в июле. Антипова обнаружили сотрудники изолятора в камере.

Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. За несколько дней до случившегося заключённый был этапирован из Магаданской области в Новосибирскую.

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#криминал
#происшествие
#уголовное дело
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В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет
04 декабря 2023, 12:28

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Красноярском крае автобус сдуло ветром с дороги.
Об этом пишет  управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Автобус вёз из Шарыпово в Красноярск15 пассажиров. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

За рулем автобуса находился 57-летний водитель. Из-за бокового ветра автобус оказался в кювете и опрокинулся на правый бок.

Подробности аварии выясняют.

Ранее массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада. В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.

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#авария
#дтп
#происшествие
#автобус
#новости
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Стала известна причина смертельного отравления четырех человек в Крыму
В Крыму четверо человек, в их числе дети, погибли из-за угарного газа
04 декабря 2023, 12:10

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что четыре человека скончались в Крыму, отравившись угарным газом.
Тела погибших, среди них двое детей, обнаружили в частном доме сегодня утром в селе Укромное. Тела супругов и двоих детей (8-летнего мальчика и 12-летней девочки) нашёл работодатель отца детей. Он приехал узнать, почему его сотрудник не появился на работе.

В больницу доставлены еще трое детей семьи. Их спасают врачи. 

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали 6 человек, которые причастны к убийству 15-летнего школьника на остановке. Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области в телеграм-канале.

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#крым
#севастополь
#отравление
#дети
#семья
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Губернатор Владимиров назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Губернатор: причиной ЧП с Ми-2 на Ставрополье мог стать отказ двигателя
04 декабря 2023, 11:28

Фото: iStock/AvGusT174

Губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале заявил, что причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае мог стать отказ одного из двигателей.
По словам губернатора, экстренная посадка произошла около 10.00 мск на территории Георгиевского округа в поле у станицы Незлобной. Вертолет принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод. На борту вертолета находились два человека.

Напомним, вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. 

Ранее сообщалось, что завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы. Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании.

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#губернатор
#регион
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В Лангепасе россиянка до смерти избила сына
04 декабря 2023, 11:23

Фото: iStock/sakhorn38

Пьяная женщина забила своего сына в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа.
URA.RU сообщает, что преступление случилось в квартире на улице Ленина. Пьяная 39-летняя мать наносила удары ногами и руками своему малолетнему ребенку. Мальчик умер от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 

Ранее сообщалось, что мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила три года колонии общего режима. Об этом сообщили Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Напомним, 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда Ласточка на станции Андроновка обнаружили тело новорожденного мальчика. По данному факту была задержана 25-летняя женщина. 

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#новости
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#мать
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В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку
В Ставропольском крае Ми-2 совершил экстренную посадку, пострадавших нет
04 декабря 2023, 11:18

Фото: iStock/BogdanV

Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, вертолет принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.

Как стало известно, на борту вертолета находились два человека. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии мог послужить отказ двигателя.

Ранее сообщалось, что завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы. Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Огонь интенсивно распространяется по территории склада.

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#аварии
#вертолёт
#компании
#происшествия
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