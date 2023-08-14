На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв

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На заправке в городе Махачкала в Дагестане прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.
О количестве пострадавших пока ничего неизвестно, на место происшествия едут экстренные службы.
Напомним, ранее на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв. Пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева