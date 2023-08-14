На заправке в Махачкале произошел повторный взрыв

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Очевидцы сообщают о повторных взрывах на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В настоящий момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Напомним, количество погибших при взрыве увеличилось до восьми человек. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей из квартир. По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.
Ранее стало известно, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Напомним, количество погибших при взрыве увеличилось до восьми человек. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей из квартир. По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.
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Евгения Парфентьева