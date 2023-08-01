На заводе счетно-аналитических машин в Москве слышны взрывы

Фото: iStock/dzika_mrowka
Очевидцы сообщают о звуках взрывов на заводе счетно-аналитических машин в Москве, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, взрыв спровоцировал пожар на шестом этаже здания, из окон валит густой дым.
Что именно произошло - пока неизвестно.
На место происшествия выехали экстренные службы.
Ранее сегодня взрывы прогремели в Севастополе. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.
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Что именно произошло - пока неизвестно.
Ранее сегодня взрывы прогремели в Севастополе. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.
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Евгения Парфентьева