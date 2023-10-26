На жителя Ставрополя, который покупал рабочих, возбудили дело за торговлю людьми

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На жителя Ставрополя, который покупал рабочих на свой участок, возбудили уголовное дело за торговлю людьми, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, в сентябре 2019 года 40-летнего жителя Ставрополя затолкали в машину и привезли на земельный участок 70-летнего Василия Юрина, который заплатил за него пять тысяч рублей и оставил у себя работать.
«Крепостные» Юрина пасли скот, занимались хозяйством, работали в огороде.
Ранее на участке пенсионера уже обнаружили около 40 паспортов и порядка 15 сим-карт. По предварительной версии следствия, некая группа лиц воровала людей, а затем продавала их Юрину для работы за 5-10 тысяч рублей.
В настоящий момент Юрин находится под домашним арестом, расследование продолжается.
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«Крепостные» Юрина пасли скот, занимались хозяйством, работали в огороде.
В настоящий момент Юрин находится под домашним арестом, расследование продолжается.
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Евгения Парфентьева