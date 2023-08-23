Набережную возле Москва-сити перекрыли после взрывов

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Набережную возле столичного района Москва-сити перекрыли после того, как прозвучали взрывы.
По информации Телеграм-канала Mash, к башне Федерация прибыли машины экстренных служб.
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Диана Аванесян