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В Белгороде возбуждено уголовное дело в отношении начальника факультета в университете МВД Виталия Михайликова, он вымогал деньги у коллег
Начальник факультета в университете МВД в Белгороде вымогал деньги с подчинённых за орфографические ошибки, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что руководитель факультета правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России Виталий Михайликов заметил орфографические ошибки в документации у своих подчинённых и предложил им два варианта — либо он привлекает их к дисциплинарной ответственности, либо —отдают ему половину своей премии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Уточняется, что руководитель факультета правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России Виталий Михайликов заметил орфографические ошибки в документации у своих подчинённых и предложил им два варианта — либо он привлекает их к дисциплинарной ответственности, либо —отдают ему половину своей премии.
«По версии следствия, таким образом полковник вымогал деньги у своего заместителя и начальника курса», — говорится в сообщении.При помощи вымогательств Михайликов смог заработать 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная