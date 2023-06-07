В Дагестане начальник кафе выстрелил в повара из-за недостачи в кассе

Фото: Фотобанк Московской области / Елизавета Клушина
Уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно, как госпитализируют мужчину. Предварительно, начальник кафе быстрого питания пытался убить повара заведения после того, как обнаружил в кассе недостачу. Он практически в упор выстрелил мужчине в голову.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену, а в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.