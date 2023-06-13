Начальник одного из штабов саперного полка подорвался на мине в Курской области

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В Курской области госпитализировали 53-летнего начальника одного из штабов саперного полка, подорвавшегося на мине
Начальник одного из штабов саперного полка ранен в Курской области, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что происшествие произошло в понедельник, 12 июня, в Кореневском районе Курской области. Пятидесятитрёхлетний подполковник наступил на мину во время контроля за работами по оборудованию противотанкового рва.
Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Красноярского края разряжал незаконно хранящееся у него ружьё и смертельно ранил свою 3-летнюю дочь, шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в понедельник, 12 июня, в Кореневском районе Курской области. Пятидесятитрёхлетний подполковник наступил на мину во время контроля за работами по оборудованию противотанкового рва.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Красноярского края разряжал незаконно хранящееся у него ружьё и смертельно ранил свою 3-летнюю дочь, шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная