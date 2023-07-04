Фото: сайт Минобороны РФ
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом глава региона написал в своем Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — говорится в публикации.
В настоящее время информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.
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