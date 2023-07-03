Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник

Фото: сайт Минобороны РФ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал в своем Телеграм-канале, что система ПВО над Белгородом сбила беспилотник самолетного типа.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Диана Аванесян