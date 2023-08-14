Над Белгородской областью сработала система ПВО

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Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Ранее, Гладков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Белгороде была атака БПЛА. По его словам, на 10-м этаже дома произошел взрыв. В результате инцидента, разрушен фасад здания, повреждены соседние квартиры и автомобили. Жертв среди мирных жителей нет, подчеркнул губернатор.
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Анастасия Крестьянова