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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что над Бердянском сбит ударный беспилотник ВСУ. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Минувшей ночью, ВСУ также предприняли попытку очередных террористических актов в Крыму. Все вражеские беспилотники были отклонены от курса и сбиты. Пострадавших и разрушений нет.
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Анастасия Крестьянова