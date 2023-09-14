Над Брянской областью за ночь сбито уже шесть дронов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотными летательными аппаратами по территории Брянской области, где за ночь с 13 на 14 сентября было сбито уже шесть дронов. Об этом сообщают Минобороны РФ, а также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».