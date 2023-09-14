Над Брянской областью за ночь сбито уже шесть дронов

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотными летательными аппаратами по территории Брянской области, где за ночь с 13 на 14 сентября было сбито уже шесть дронов. Об этом сообщают Минобороны РФ, а также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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