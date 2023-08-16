Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА

Фото: сайт Минобороны РФ
В среду, 16 августа, комплексы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Калужской областью. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.
Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
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