Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника

Фото: Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили два над Черным морем у Крыма и в Курской области два украинских БПЛА самолетного типа. Об этом пишет РИА Новости.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — информирует МО РФ.
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