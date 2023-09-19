Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ

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По информации Министерства обороны России, российские системы ПВО успешно предотвратили еще одну попытку украинских дронов совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Ранее в тот же день Министерство обороны РФ также доложило об уничтожении двух украинских дронов с применением российских средств ПВО над Белгородской и Орловской областями.
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Артем Кузьмин