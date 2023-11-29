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Над Подольском сбит украинский беспилотник, летевший на Москву

Минобороны сообщило о сбитом в Подольском городском округе дроне ВСУ
29 ноября 2023, 07:45
Фото: iStock/agnormark

Фото: iStock/agnormark

Силы противовоздушной обороны в 7:30 мск 29 ноября уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского округа Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отреагировал на произошедшее в своём Telegram-канале и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал столичный градоначальник.


Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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16 школьников госпитализированы в больницу Кировской области с отравлением
29 ноября 2023, 08:11

Фото: iStock/Doucefleur

16 учеников одной из школ Кировской области госпитализированы в больницу с отравлением, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, все пострадавшие являются учениками школы имени генерал-лейтенанта Асапова села Калинино. 

Вечером 28 ноября в детскую больницу поступили 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, однако, уточняется, что число пострадавших продолжает расти. 

Предварительно, дети отравились пловом из школьной столовой, который был приготовлен по неправильной технологии. 

В настоящий момент в школе работают следователи, проводится проверка. Работа школьной столовой временно приостановлена.

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#столовая
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«Катал пьяную с собакой»: Бездетная женщина заявила, что таксист украл её ребёнка
МВД: Бездетная жительница Магадана заявила в полицию о краже ребёнка
29 ноября 2023, 07:38

Фото: iStock/artolympic

Бездетная жительница Магадана написала заявление в полицию на таксиста, который, якобы, украл её ребёнка, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, местная жительница заявила полицейским, что ушла в супермаркет, оставив в такси своего ребёнка, собаку и документы, а когда вернулась, то автомобиля уже не было на месте. Того самого таксиста вскоре нашли, однако, он рассказал правоохранителям совсем другую историю.

По его словам, он с самого утра возил по городу женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и её собаку. Она попросила у таксиста остановиться возле супермаркета, предварительно позвонив с телефона водителя родственнику. Затем она сказала, что скоров вернётся и ушла за покупками. 

Прождав пассажирку продолжительное время, он уже самостоятельно позвонил родственнику и сказал, что готов привезти ему собаку и вещи женщины, но ждать её он больше не может.

Женщина призналась, что соврала о ребёнке, чтобы к поискам её пропавшей собаки и вещей приступили быстрее. Теперь полиция проводит проверку в отношении местной жительницы. 

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В турецком Бодруме были жестоко убиты россиянка Двизова и её 15-летняя дочь

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В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ
29 ноября 2023, 07:25

Фото: iStock/Sinenkiy

В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили представители ФСБ по региону.
По информации ФСБ, 36-летнего россиянина задержали при прохождении регистрации на рейс. 

Выяснилось, что мужчина вошёл в контакт с неким украинским координатором через мессенджер. Он заявил, что хотел вступить в украинское вооруженное формирование и воевать на их стороне против России. Он заполнил все необходимые анкеты, приобрёл военную форму, медикаменты, средства связи и транспортные билеты, с помощью которых планировал пересечь российско-украинскую границу. 

Россиянина арестовали, против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.

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В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой
В турецком Бодруме были жестоко убиты россиянка Двизова и её 15-летняя дочь
29 ноября 2023, 07:13

Фото: iStock/ipopba

В сети появилось последнее видео 15-летней Даяны Двизовой, которая была жестоко убита в турецком Бодруме вместе с матерью, кадры публикует Telegram-канал Mash.
На видеоролике Двизова радостно рассказывает, что они с мамой прилетели в Стамбул на выходные, а уже завтра у неё будет День рождения.
Напомним, тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, завернутые в простыни, обнаружили на склоне одной из дорого курортного турецкого города Бодрум. Известно, что женщина работала в Турции риелтором. 

Сообщается, что россиянок застрелили, а уже потом отвезли на склон дороги, чтобы попытаться спрятать тела. Сейчас по подозрению в убийстве рассказывают бывшего мужа Двизовой, который является гражданином Финляндии.

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#выходные
#день рождения
#тела
#турция
#убийство
#мать
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SHOT: Появились подробности убийства матери и дочери в Турции
29 ноября 2023, 04:59

Фото: iStock/carlballou

Россиянка Ирина Двизова и её дочь Даяна, тела которых были обнаружены в турецком городе Бодрум, были застрелены в другом месте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следователи предполагают, что они могли быть убиты на вилле, которую снимали в Бодруме. Предварительно, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город. На телах жертв обнаружили огнестрельные ранения. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии, поисками которого сейчас занимаются все службы. 

Ранее сообщалось, что родственники Ирины Двизовой начали бить тревогу, когда женщина долго не выходила на связь. Они пришли к ней домой и обнаружили следы крови, после чего обратились в полицию, а правоохранители отследили выезжающий с виллы автомобиль по камерам наблюдения. 

Ирина занималась инвестированием в недвижимость, работала риелтором и моделью. Раньше они с дочкой жили в Москве, но потом переехали в Турцию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в турецком курортном городе Бодрум были найдены тела двух женщин. Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу.

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#убийство
#женщины
#россияне
#турция
#криминал
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Cтали известны личности россиянок, тела которых были найдены в Турции
29 ноября 2023, 01:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Два найденных в ночь на 29 ноября в турецком Бодруме тела принадлежат 42-летней россиянке Ирине Двизовой и её 15-летней дочери Даяне. По информации Telegram-канала Mash, ссылающегося на турецкие СМИ, женщина работала моделью и вместе с ребёнком также посещала Стамбул и Каппадокию.
Родственники после неудачных попыток связаться с ними написали заявление в полицию, а затем поехали в район Конаджик, где жили погибшие. Дома они обнаружили на диване кровь.

В Бодруме, где их нашли, Ирина Двизова снимала виллу. Сообщается, что по подозрению в убийстве сейчас ищут её мужа-финна. 

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#турция
#россияне
#смерть
#убийство
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В районе Балтийска спасли рыбаков, чья лодка перевернулась
МЧС сообщило о спасении рыбаков в калининградском Балтийске
29 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/Victor_Ward

В Калининградской области сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков, лодка которых перевернулась в километре от берега в районе города Балтийск. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Инцидент произошёл из-за того, что мужчины не учли сложившиеся погодные условия и пренебрегли запретами. О случившемся сообщил один из рыбаков по уцелевшему мобильному телефону. Выжить пострадавшим помогли спасательные жилеты. 



В настоящее время мужчин уже доставили на берег, а их судно отбуксировали.

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#калининград
#рыбаки
#спасение
#мчс
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SHOT: В турецком Бодруме найдены тела двух туристок, возможно — из России
29 ноября 2023, 00:03

Фото: iStock/Aroma_photography

Тела двух женщин нашли в турецком курортном городе Бодрум, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, это могут быть 40-летняя мама с 15-летней дочкой, уроженки РФ.




Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу. Полиция проводит расследование происшествия.

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#турция
#женщины
#труп
#смерть
#курорт
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Мошенники украли почти 2 миллиона рублей со счета умершей москвички
28 ноября 2023, 22:37

Фото: istock / Elena Chelysheva

Мошенники похитили около двух миллионов рублей со счета умершей москвички. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По информации правоохранителей, в 2020 году двое сотрудников юридических фирм из Свердловской области оформили задним числом фиктивные договоры о предоставлении погибшей разных услуг, а затем через суд взыскали лжезадолженность. С помощью поддельных документов им удалось взыскать нереальную задолженность в размере около двух миллионов рублей.

Странную транзакцию заметили сотрудники отдела безопасности банка и обратились в правоохранительные органы.

Мошенниками оказались двое мужчин 33 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых задержали в Екатеринбурге, второго отпустили под залог и наложили запрет на ряд действий.

Ранее сообщалось, что  подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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