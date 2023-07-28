Над Ростовской областью сбита еще одна ракета ВСУ

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила еще одну ракету в Азовском районе региона.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты, на этот раз в Азовском районе», — сообщил Голубев.
В настоящее время уточняются последствия на земле.
Днем 28 июля Голубев на форуме «Россия – Африка» заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.
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