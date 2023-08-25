Над столичными аэропортами Внуково и Домодедово закрыто воздушное пространство

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Небо над московскими аэропортами Внуково и Домодедово закрыто, введён план «Ковёр». Прилёты и вылеты самолётов задерживаются, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы столицы.
Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто нарушает воздушное пространство.
Ранее Telegram-канал Mash cообщил о взрывах, прозвучавших на территории Тульской и Калужской областей. По предварительным данным, это сработали системы ПВО по беспилотникам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее Telegram-канал Mash cообщил о взрывах, прозвучавших на территории Тульской и Калужской областей. По предварительным данным, это сработали системы ПВО по беспилотникам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Артем Путинцев