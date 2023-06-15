Над территорией Крыма за ночь уничтожили 9 беспилотников

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«Шесть аппаратов сбито силами ПВО, ещё три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево», — написал он в своём Telegram-канале.
«Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла», — заявил он.Губернатор попросил жителей Республики Крым соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.