Naftemporiki: Жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек

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В результате удара ЦАХАЛ по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа жертвами могли оказаться десятки человек. Об этом сообщает греческий портал Naftemporiki.
Пока что Минздрав Палестины официально сообщил о гибели двух человек, но это число может возрасти — в церкви скрывались женщины и дети, которые пытались найти убежище от ударов израильской армии. О гибели людей под завалами храма сообщал также греческий телеканал ERT со ссылкой на епископа Иерусалимской православной церкви, архиепископа Тивериадского Алексия.
Иерусалимский патриархат уже назвал удар по православной церкви Святого Порфирия военным преступлением и подчеркнул, что «разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью».
Напомним, что в ночь на 20 октября ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата в секторе Газа, в результате чего пострадали как минимум 50 человек.
По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.
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Иерусалимский патриархат уже назвал удар по православной церкви Святого Порфирия военным преступлением и подчеркнул, что «разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью».
По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.
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Артем Путинцев