Найдены тела восьми погибших в результате крушения Embraer

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Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в Тверской области, об этом сообщили экстренные службы региона.
Личности погибших устанавливаются.
В результате происшествия погибли все пассажиры и члены экипажа. По подтвержденной Росавиацией информации, в списках пассажиров значился Евгений Пригожин. Информация о том, что он был фактически на борту самолета не подтверждена.
Близкий круг главы ЧВК сообщает, что он не выходит на связь.
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В результате происшествия погибли все пассажиры и члены экипажа. По подтвержденной Росавиацией информации, в списках пассажиров значился Евгений Пригожин. Информация о том, что он был фактически на борту самолета не подтверждена.
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Окружение Пригожина не может до него дозвониться
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Анастасия Крестьянова