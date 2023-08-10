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Найденная мёртвой в Каменск-Уральском 16-летняя школьница могла скончаться от отравления

10 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Папа 16-летней школьницы, труп которой обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщил, что его дочь умерла от отравления неизвестным синтетическим веществом.
Новостной портал Е1 приводит его комментарий:
«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», —сказал отец.

По предварительной версии, девочка отравилась синтетическим препаратом, каким именно, станет известно позже.

Также следователи рассматривают версию, что неизвестные злоумышленники могли встретить девушку или устроить ей засаду. Отец погибшей школьницы в версию самоубийства верить отказывается.

Ранее, 9 августа, появилось сообщение о пропаже 16-летней девушки. Труп обнаружили полицейские во время поиска.

По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

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#школьники
#полиция
#отравление
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Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса
10 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Гарибальди, д. 11. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе.

Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.

Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.

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#квартиры
#пожар
#инцидент
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#крыша
#мчс
#москва
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В Дубне спасатели достали из западни попавшую туда ласточку
10 августа 2023, 19:22

Фото: Istockphoto / Wirestock

Работники пожарно-спасательной службы Мособлпожспаса вызволили птицу, застрявшую в вентиляционной системе многоквартирного дома в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она услышала в ванной комнате за ревизионным люком шум, похожий на хлопанье крыльев. Извлечь самостоятельно непрошенного гостя из западни она побоялась.

На месте вызова спасатели открыли дверцу, за которой находились инженерные коммуникации, и аккуратно поймали птицу. Пленница оказалась ласточкой. В тесном пространстве она не пострадала.
 
Птицу вынесли на улицу и выпустили на волю.

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#спасатели
#птицы
#безопасность
#дубна
#московская область
#подмосковье
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Пожарные ликвидировали пожар в новостройке Rosa Rossa в центре Москвы
10 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Diy13

Пожар, произошедший на крыше элитного ЖК Rosa Rossa в центре Москвы на Зубовской улице, ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что сейчас компетентными органами проводится проверка по факту происшествия.

До этого, пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Отмечалось, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствовала. Площадь пожара также была неизвестна.

А в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщалось, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами.

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#пожар
#скорая пожарные
#возгорание
#жк
#происшествия
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В Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов рублей
10 августа 2023, 19:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Шереметьево россиянин, который вылетал в Пекин, попытался пронести в ручной клади восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Сообщается, что в процессе досмотра в рюкзаке россиянина сотрудники таможни нашли черный пакет, в который были завернуты более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен.

За совершение такого рода преступления злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 4 лет.

Напомним, ранее сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.

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В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa

Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул
#золото
#сотрудники
#шереметьево
#таможня
#валюта
#деньги
#доллар
#евро
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Страшная авария с участием трех автомобилей произошла в ЛНР
МЧС: Человек погиб в массовом ДТП в ЛНР
10 августа 2023, 18:43

Фото: iStock/Anton Novikov

В Луганской Народной Республике произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«На пункт связи ПСЧ № 64 поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом», - прокомментировали ситуацию представители службы. 

В аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Всех их госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии.

Ранее в Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП. В этой страшной аварии также погибла одна ​женщина, трое ее попутчиков были госпитализированы. 

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#лнр
#дтп
#погибшие
#мчс
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В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa
10 августа 2023, 18:42

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствует.

На данный момент площадь пожара уточняется.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщается, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами. 

По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.

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#пострадавшие
#возгорание
#информация
#тела
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Россиянин предстанет перед судом за ограбление, похищение и изнасилование женщины
В Омске будут судить мужчину, который ограбил женщину, а затем вывез ее в лес и изнасиловал
10 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Омска будут судить за ограбление, похищение и изнасилование женщины, сообщили представители Следственного комитета по региону.
По информации следствия, 4 марта 2022 года 40-летний подозреваемый пришел в квартиру к женщине чтобы оформить договор о покупке автомобиля. Там, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, он забрал у нее все украшения, телефон, деньги, затем отвел в гараж, где заставил подписать договор о продаже авто, а затем запер в погребе. 

Утром он забрал ее из погреба, вывез в лес и изнасиловал. После он отпустил женщину и поехал продавать машину. Однако, покупатели усомнились в законности сделки и написали на него заявление в полицию. Заявление пришла писать и пострадавшая женщина.

Ранее судимого мужчину задержали. Гособвинение требует для него 17 лет лишения свободы.

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#суд
#похищение
#изнасилование
#ограбление
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В немецком порту горит крупнейшая в Германии свалка металлолома
10 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Distortion Media

Загорелась крупнейшая свалка металлолома в ФРГ в речном порту города Дуйсбурга. Пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны.
Bild пишет, что пожар начался ранним утром. На свалке хранится около 100 тонн металлолома. Огонь не представляет опасности для людей, но потушить его удастся не раньше пятницы.
 
Жителям, которые живут поблизости, рекомендуется держать закрытыми окна и двери.

Ранее зернохранилище Sica Atlantic загорелось в коммуне Ля-Рошель на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщается, что пламя уже распространилось на соседние элеваторы. Пожар произошел вблизи главного торгового порта залива.Все сотрудники предприятия были эвакуированы. В момент происшествия на зернохранилище находилось около 20 человек.

Причины возгорания в настоящее время не установлены, на место инцидента прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#пожар
#германия
#чп
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Подмосковные спасатели вызволили упавшую в канализационный колодец собаку
10 августа 2023, 18:02

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса достали из канализационного колодца провалившуюся туда бездомную собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в Орехово-Зуевском городском округе. В единую службу «Система-112» позвонила местная жительница, которая проходила мимо колодца и услышала жалобный вой. Женщина заглянула в люк и увидела там сидящего в грязи на двухметровой глубине пса. Достать животное сама она не смогла и решила обратиться за помощью к спасателям.
 
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы сделали петлю из верёвки. Затем они аккуратно подцепили собаку под лапы и подняли наверх. Почувствовав под лапами твёрдую почву, пёс убежал. Медицинская помощь ему не потребовалась. 

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