Найденная мёртвой в Каменск-Уральском 16-летняя школьница могла скончаться от отравления

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Папа 16-летней школьницы, труп которой обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщил, что его дочь умерла от отравления неизвестным синтетическим веществом.
Новостной портал Е1 приводит его комментарий:
По предварительной версии, девочка отравилась синтетическим препаратом, каким именно, станет известно позже.
Также следователи рассматривают версию, что неизвестные злоумышленники могли встретить девушку или устроить ей засаду. Отец погибшей школьницы в версию самоубийства верить отказывается.
Ранее, 9 августа, появилось сообщение о пропаже 16-летней девушки. Труп обнаружили полицейские во время поиска.
По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».
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«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», —сказал отец.
Также следователи рассматривают версию, что неизвестные злоумышленники могли встретить девушку или устроить ей засаду. Отец погибшей школьницы в версию самоубийства верить отказывается.
Ранее, 9 августа, появилось сообщение о пропаже 16-летней девушки. Труп обнаружили полицейские во время поиска.
По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».
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Мария Фирсова