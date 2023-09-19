Найденная в Москве мертвая женщина была работницей Роспотребнадзора

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Женщина, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти в сквере недалеко от улицы Молдавская на западе Москвы, была сотрудницей Роспотребнадзора.
Женщину сильно избили, после чего задушили. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Информацию сообщает телеграм-канал Mash.
Подозреваемого в убийстве задержали, мужчине 37 лет, сейчас его допрашивают. По словам убийцы, он не был знаком с жертвой, а просто вспыхнул злостью к проходящей женщине и решил избить ее. Погибшая работала руководителем отдела госслужбы и кадрами Управления Роспотребнадзора по Москве и просто шла на работу. Ранее мужчина был судим за изнасилование.
Консьерж дома, в котором жила погибшая, рассказал, что та жила одна и была замкнутой.
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Алина Юрчак