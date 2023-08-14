Найденные в квартире Екатеринбурга тела могли пролежать там около пяти лет

Фото: iStock/Artem_Furman
Полиция и Следственный комитет по Екатеринбургу прокомментировали новость об обнаружении двух мумифицированных тел в одной из квартир Екатеринбурга, сообщает E1.RU.
По предварительной информации, найденные тела могли пролежать в обычной екатеринбургской многоэтажке около пяти лет.
Представители СК заявили, что, по предварительной информации, смерть погибших не была насильственной. Их тела отправлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.
Ранее в квартире дома, расположенного на Краснодонской улице в российской столице, были обнаружена тела москвича, а также его пожилой матери. Предварительно установлено, что мать и сын скончались более месяца назад, в связи с этим, их тела уже успели мумифицироваться. Причины их смерти пока неизвестны.
Читайте также:
В Челябинской области повар детского оздоровительного центра пытался развратить ребенка
В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали
СК: Под Саратовом трое детей и мужчина пострадали из-за вспыхнувшего дезодоранта
«По данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения и его сын, 1964 года рождения. При осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад», - прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.
Ранее в квартире дома, расположенного на Краснодонской улице в российской столице, были обнаружена тела москвича, а также его пожилой матери. Предварительно установлено, что мать и сын скончались более месяца назад, в связи с этим, их тела уже успели мумифицироваться. Причины их смерти пока неизвестны.
Читайте также:
В Челябинской области повар детского оздоровительного центра пытался развратить ребенка
В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали
СК: Под Саратовом трое детей и мужчина пострадали из-за вспыхнувшего дезодоранта
Евгения Парфентьева