Найдено тело пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова

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В районе Токсово в Ленинградской области нашли тело ранее пропавшего режиссёра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Александра Никанорова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что тело Никанорова обнаружил грибник в лесу. Детали его одежды соответствуют поисковой информации.
Ранее сообщалось, что режиссера БДТ перестал выходить на связь. Отмечается, что поисковая группа была организована друзьями и коллегами Никанорова после того, как он не явился на репетицию. По мнению актрисы Дарьи Кулак, ранее такого со стороны режиссера не наблюдалось.
К режиссерской команде БДТ Никаноров присоединился в 2014 году. Он ставил такие спектакли, как «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ» и постановку «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого.
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Ранее сообщалось, что режиссера БДТ перестал выходить на связь. Отмечается, что поисковая группа была организована друзьями и коллегами Никанорова после того, как он не явился на репетицию. По мнению актрисы Дарьи Кулак, ранее такого со стороны режиссера не наблюдалось.
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Екатерина Коршунова