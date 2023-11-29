Налоговая служба насчитала у Блиновской около 1,5 миллиарда рублей недостачи

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который в начале 2000-х годов состоял в организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.