Нападение польского туриста на россиянина чуть не закончилось поножовщиной в Египте

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Инцидент произошёл в отеле
В египетском отеле польский турист напал на россиянина. Об этом сообщает РИА Новости.
Всё произошло во время обеда. По словам потерпевшего, сначала поляк начал оскорблять россиян, а в частности семью российского туриста, а после и вовсе накинулся на гражданина РФ.
Потерпевший добавил, что поляк был настроен очень агрессивно, и драка чуть не дошла до поножовщины.
Уточняется, что гид российского туриста узнал о случившемся и сообщил руководству отеля о поведении агрессивного поляка.
Ранее сообщалось, что турист из России погиб в центре Стамбула во время драки с вымогателями. По данным СМИ, погибшим является гражданин России Вячеслав Нечипорчук. По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Известно, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление злоумышленникам, которые хотели забрать у него смартфон.
Всё произошло во время обеда. По словам потерпевшего, сначала поляк начал оскорблять россиян, а в частности семью российского туриста, а после и вовсе накинулся на гражданина РФ.
Уточняется, что гид российского туриста узнал о случившемся и сообщил руководству отеля о поведении агрессивного поляка.
Ранее сообщалось, что турист из России погиб в центре Стамбула во время драки с вымогателями. По данным СМИ, погибшим является гражданин России Вячеслав Нечипорчук. По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Известно, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление злоумышленникам, которые хотели забрать у него смартфон.
Мелисса Тимофеева