Напавшего на женщину с ножом ревнивца в Туапсе арестовали на два месяца

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В Туапсе на два месяца арестовали мужчину, который напал на пляже на свою знакомую и нанес ей 15 ножевых ранений, сообщил источник «РИА Новости».
Напомним, вечером 25 августа в посёлке Сосновый Туапсинского района 25-летний мужчина набросился на свою 35-летнюю знакомую и нанес ей 15 ножевых ранений. Потерпевшей оказали своевременную медицинскую помощь, сейчас она идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает. Нападавший попытался скрыться, однако, его успешно задержали. Свой поступок он объяснил тем, что приревновал свою подругу.
На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
«Его арестовали на два месяца», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
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Евгения Парфентьева