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Мужчина в Москве перевозил по улице наркотики в самом сохранном месте

14 сентября 2023, 17:30
Фото: iStock/vladans

Фото: iStock/vladans

Московские полицейские задержали на улице странного мужчину, который переносил наркотики в самом сохранном месте, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчину со странной походкой полиция заприметила на проспекте Мира. Его задержали и отвезли в отдел.

Сверток с наркотиками мужчина вытащил добровольно, хотя и не без усилий. Он оказался припрятан «в том самом месте», что сразу объяснило природу странной походки задержанного. При себе он имел полграмма мефедрона.


Против мужчину «вместительного» жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Рамилю Искандер поместили в СИЗО за сбыт наркотиков
14 сентября 2023, 17:13

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер поместили в СИЗО по подозрению в торговле наркотиками, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы для «РИА Новости».
Ранее Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона. Сама актриса отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

«Постановлением суда Хисамовой (Искандер) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», - прокомментировали ситуацию в суде. 

Против Искандер возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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#наркотики
#сизо
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Подросток предстанет перед судом за убийство мужчины в Ярославле
СУСК РФ по ЯО: подросток будет осуждён за убийство 48-летнего мужчины
14 сентября 2023, 17:01

Фото: iStock/Motortion

В Ярославле 15-летний школьник предстанет перед судом за убийство 48-летнего мужчины после ссоры в автобусе. Об этом сообщает СУСК России по Ярославской области.
Подросток обвиняется по статье 111 Уголовного кодекса РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть потерпевшего. 

Инцидент произошёл в мае этого года. Подросток и мужчина начали конфликтовать в автобусе. После того, как они вышли на остановке, 15-летний школьник нанёс своему оппоненту удар по лицу, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал. Затем последовал второй удар, но уже ногой. От этого мужчина вновь упар и ударился головой о металлическую перекладину конструкции остановки. От полученных травм он скончался на месте. 

В Следственном управлении СК РФ по Ярославской области отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину.

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Девушка, пострадавшая от укуса акулы в Египте, находится в стабильном состоянии
14 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Туристка, пострадавшая от нападения акулы в городе Дахаб, находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что 34-летняя Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии отбилась от хищника самостоятельно. 

Вчера очевидцы сообщали, что девушка, предположительно, потеряла в акульей пасти руку. Действительно, акула полностью откусила ей руку от плеча, пострадавшая перенесла несколько операций и сейчас находится в сознании и в стабильном состоянии.

Отмечается, что напала на девушку, сокрее всего, тигровая акула. Такая же как та, что насмерть сгрызла российского туриста в июне 2023 года.

Вчера хищницу пытались поймать гарпуном сразу после нападения, однако, она успела скрыться.

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«Где моя квартира?»: Россиянка с претензиями атаковала чиновника с перцовым баллончиком
На Сахалине женщина залила перцовкой лицо чиновнику из-за квартиры
14 сентября 2023, 16:26

Фото: istock / Vadym Plysiuk

В городе Углегорске Сахалинской области жительница пришла в администрацию с вопросом о переселении в новое жилье. Ответ она не получила и брызнула одному из чиновников перцовым баллончиком в глаза.
Женщина попала на камеры, видео опубликовано в телеграм-канале Mash. «Где моя положенная квартира», — спрашивала женщина, на что сотрудница администрации ответила, что она не записана и сейчас ее не могут принять. «Сейчас, сейчас», — говорит женщина, после чего подходит к одному из чиновников и распыляет ему в лицо перцовый баллон.

После содеянного она скрылась с места происшествия. В результате двоих человек забрали в больницу с ожогами глаз. Несколько сотрудников и посетителей администрации, находившихся в помещении, получили небольшое отравление. 

Ранее та же женщина бросала заплесневелый от сырости в доме ботинок в губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры 98-летнюю пенсионерку с инсультом

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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры 98-летнюю пенсионерку с инсультом
14 сентября 2023, 16:24

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру нуждающейся в медицинской помощи пенсионерки. Инцидент произошёл в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница и рассказала, что её 98-летняя мать второй день не подходит к телефону и не открывает на стук дверь.
 
Приехавшие на вызов спасатели вскрыли входную дверь специальным инструментом. В квартире они обнаружили лежавшую на полу пенсионерку. Медики осмотрели пациентку, после чего работники противопожарно-спасательной службы перенесли её на носилках в автомобиль скорой помощи.  
 
С подозрением на инсульт женщину доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу.

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Отряд МЧС спас упавшую в реку корову в Северной Осетии
14 сентября 2023, 15:26

Фото: iStock/JazzLove

В Северной Осетии корова сорвалась с обрыва и упала в горную реку, однако, животное спасли сотрудники МЧС, об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
«В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов она дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ №10», - прокомментировали ситуацию в сообщении. 

Корову обвязали веревками и вытащили на сушу. Промокшее и замерзшее животное благополучно передали хозяевам.

Ранее в подмосковном Раменском районе корова упала в яму и не могла выбраться, животное выручили пожарные. Как рассказали спасатели, животное не пострадало, но было сильно напугано.

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В Сочи две женщины упали с обрыва в парке «Ривьера»
14 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/vmargineanu

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка «Ривьера», одна из них погибла от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.
Уточняется, что ЧП произошло 10 сентября. Две женщины упали в обрыв напротив парка «Ривьера». Согласно материалам дела, на месте отсутствовали знаки, которые бы предупреждали о возможной опасности. Обе пострадавшие были экстренно госпитализированы. При этом по информации РИА Новости, одна из них погибла от полученных травм.

По данному факту прокуратура проводит соответствующую проверку. Будет дана оценка соблюдению федерального законодательства.

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Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового

В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы
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#чп
#сочи
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Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены-участкового
14 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве супругу, которая работала участковым уполномоченным полиции, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Тело убитой было найдено в апреле 2022 года на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Было установлено, что полицейский умерла насильственным путем, однако, супруг свою вину полностью отрицал. В настоящий момент причастность мужчины к убийству установлена. 

«По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей», - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Следователи установили, что мужчина убил супругу из «личной неприязни». В настоящий момент обвиняемый задержан и вскоре предстанет перед судом. Также в отношении мужчины планируют провести ряд психиатрических экспертиз.

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#полиция
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В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы
Подорвавшийся при покосе травы в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
14 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в городе Первомайск Луганской Народной Республики 14-леьтний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время покоса травы. 

«Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации», - прокомментировала ситуацию Пащенко. 

Ранее в Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.

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