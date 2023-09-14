Мужчина в Москве перевозил по улице наркотики в самом сохранном месте

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Московские полицейские задержали на улице странного мужчину, который переносил наркотики в самом сохранном месте, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчину со странной походкой полиция заприметила на проспекте Мира. Его задержали и отвезли в отдел.
Сверток с наркотиками мужчина вытащил добровольно, хотя и не без усилий. Он оказался припрятан «в том самом месте», что сразу объяснило природу странной походки задержанного. При себе он имел полграмма мефедрона.
Против мужчину «вместительного» жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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Сверток с наркотиками мужчина вытащил добровольно, хотя и не без усилий. Он оказался припрятан «в том самом месте», что сразу объяснило природу странной походки задержанного. При себе он имел полграмма мефедрона.
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Евгения Парфентьева