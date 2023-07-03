Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию

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Известный режиссер, народный артист России Александр Митта сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из медицинского учреждения.
«Он находится в реанимации», - говорится в сообщении.
Пока никаких подробностей о состоянии здоровья режиссера нет.
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