Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео

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Крысы заполонили полки с выпечкой внутри палатки с шаурмой на Угрешской улице в Москве возле одноименной станции МЦК, пишет «Лента. ру».
Ранее жители Подольска рассказали о полчищах крыс возле одного из мусорных баков. Позднее управляющая компания «Южный парк» провела дератизацию, а комитет по ЖКХ Подольска принёс подольчанам извинения за доставленные неудобства.
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